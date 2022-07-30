В «АрселорМиттал Темиртау» сфокусировались на безопасности проведения работ

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин и генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир обсудили текущую ситуацию в области обеспечения промышленной и пожарной безопасности на предприятиях компании, передает Zakon.kz.

Также Ильин встретился с руководителями металлургического комбината и шахт региона.

Мы хотели бы ознакомиться с теми проблемами, которые препятствуют горно-металлургическим предприятиям работать стабильно, – отметил Юрий Викторович.

Фото: пресс-служба АМТ

В Стальном и Угольном департаментах АО «АрселорМиттал Темиртау» в настоящий момент реализуются инвестиционные проекты на сумму 1 млрд долларов. До конца 2022 года компания планирует вложить 2,2 млн долларов в пожарную безопасность, – отметил генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир.

Фото: пресс-служба АМТ

Директор по производству АО «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский озвучил, что на металлургическом комбинате ведутся работы по ряду проектов, результатом которых станет укрепление промышленной безопасности производства. Среди них – строительство котлов на ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2, новая газоочистка на КХП и электрофильтры на АГП. Также компания начинает внедрение нового проекта – строительство новых коксовых батарей.

Наш приоритет – это безопасность! Наша компания в четыре раза увеличила отдел по технике безопасности и в пять раз – численность отдела по промышленной безопасности. Это позволит охватить вниманием основные цепочки производственного цикла и улучшить ситуацию по исполнению предупреждающих мер, – сказал Владимир Яблонский.

Текущую ситуацию в Угольном департаменте осветили исполнительный директор Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Джелсон Батиста, технический директор Андрей Белый и директор управления по охране труда и технике безопасности Игорь Федосеев. Менеджеры компании отметили, что сегодня фокус компании – это модернизация, закупка нового оборудования и улучшение санитарно-бытовых условий работников.

За последние пару месяцев компания провела 15 учебных тревог и учений. Поскольку безопасность на наших предприятиях – это приоритет №1, мы провели целевые проверки и аудиты предприятий. Это помогло нашему коллективу определить точки риска и принять превентивные меры, – отметил Джелсон Батиста.

Фото: пресс-служба АМТ

На встрече также присутствовали специалисты ВАСС «Комир», которые оказывают предприятиям горно-металлургической компании помощь в проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации аварий, а также в вопросах профилактики и недопущения чрезвычайных ситуаций. Специалисты этой компании продемонстрировали министру Ильину и представителям АО «АрселорМиттал Темиртау» свое техническое оснащение.

Сотрудники металлургического комбината теперь полностью вовлечены в процесс выявления потенциально опасных объектов и выявления нарушений техники безопасности.

Изменить отношение работников к технике безопасности – еще одна из важных целей компании. Для этого на комбинате был запущен ряд обучающих курсов и тренингов: