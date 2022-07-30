Мошенник обещал сделать права за 250 тысяч тенге в Туркестанской области

В Туркестанской области сотрудники полиции задержали мошенника, обещавшего сделать водительские права, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте полиции, в Толебийский районный отдел обратился местный житель с заявлением на том, что стал жертвой мошенника. По словам молодого человека, некий знакомый обманул его, пообещав, что поможет получить водительское удостоверение.

В мае 2022 года для оформления документов, необходимых для управления автомобилем, житель района отдал подозреваемому 250 тыс. тенге. Войдя в доверие, аферист пообещал, что через два месяца водительские права будут у него на руках. ДП Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

Стражи порядка зарегистрировали данный факт по ст. 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции.

В результате принятых мер полицейские задержали подозреваемого – безработного молодого человека. Как выяснилось, он обманул жертву с целью «легкой наживы», а полученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время проводится досудебное расследование. ДП Туркестанской области

Полицейские рекомендуют гражданам не доверять незнакомым людям, предлагающим сомнительные услуги, чтобы не стать жертвами мошенничества.