Женская сборная Казахстана обыграла соперниц из Бельгии на Олимпиаде по шахматам
Во втором раунде женская сборная Казахстана по шахматам обыграла соперниц из Бельгии со счетом 3:1. Победы принесли Бибисара Асаубаева и Назерке Нургали. Жансая Абдумалик и Ксения Балабаева завершили свои матчи вничью, передает telegram-канал «Спорт Шрёдингера».
Таким образом, женская сборная Казахстана победила со счетом 3:1.
В первом туре казахстанские шахматистки всухую обыграли команду Гватемалы.
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