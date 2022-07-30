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Женская сборная Казахстана обыграла соперниц из Бельгии на Олимпиаде по шахматам

Казахстанские шахматистки обыграли соперниц из Бельгии Фото: pixabay
Женская сборная Казахстана одержала вторую победу на проходящей в Ченнае (Индия) всемирной шахматной Олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

Во втором раунде женская сборная Казахстана по шахматам обыграла соперниц из Бельгии со счетом 3:1. Победы принесли Бибисара Асаубаева и Назерке Нургали. Жансая Абдумалик и Ксения Балабаева завершили свои матчи вничью, передает telegram-канал «Спорт Шрёдингера».

Таким образом, женская сборная Казахстана победила со счетом 3:1.

В первом туре казахстанские шахматистки всухую обыграли команду Гватемалы.

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А мужская сборная потерпела поражение от Таджикистана – 1,5:2,5. Единственную победу в противостоянии принес Казыбек Ногербек. Арыстанбек Уразаев сыграл вничью, а Алишер Сулейменов и Муртас Кажгалеев потерпели поражение.

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