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Кыргызстан объявил о завершении процесса национализации месторождения Кумтор

Кыргызстан объявил о завершении процесса национализации Кумтора Фото: Kumtor Gold Company
29 июля в посольстве Кыргызской Республики в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения Кумтор в собственность Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

На территории посольства Кыргызстана в присутствии международных юридических представителей сторон и эскроу-агента Чрезвычайному и полномочному послу Кыргызской Республики в Великобритании Улану Джусупову был передан полный пакет юридических документов, включая все необходимые передаточные акты, доверенности и свидетельства для оформления полного перехода прав собственности на 100% акций компаний «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» в пользу ОАО «Кыргызалтын», говорится на сайте президента КР.

Были произведены все предусмотренные соглашением финансовые выплаты в пользу Кыргызской Республики.

Достигнутое соглашение содержит, кроме всего прочего, следующие пункты:

  • месторождение «Кумтор» полностью переходит в собственность республики. При этом за Кыргызстаном признается право собственности на золото, произведенное на руднике с 15 мая 2021 года;

  • кроме этого, «Центерра» выплачивает дивиденды в размере около 11 млн долларов США;

  • также согласована единовременная выплата компанией «Центерра» кыргызской стороне в размере 50 млн долларов США;

  • Кыргызстану переходит управление над рекультивационным фондом по руднику Кумтор объемом около 53 млн долларов США. Эта сумма также будет перечислена на спецсчет в одном из кыргызских банков;

  • компания «Центерра» прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США (прекращено 27 июля), Швеции и Канаде (28 июля направлены письма по отзыву исковых претензий).

Месторождение Кумтор, по самым скромным подсчетам, оценивается в 3 млрд долларов. По оценке специалистов, в ближайшие 10 лет страна получит 5 млрд долларов прибыли от национализированной компании, добыв 160-200 тонн золота.

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