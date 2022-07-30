На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

31 июля метеорологи прогнозируют по республике грозу, сильный ветер и шквал, сообщает Zakon.kz.

Как передает РГП «Казгидромет», ночью на юге, востоке Акмолинской области временами ожидается сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области – гроза. Ночью и утром на юге, западе области – туман. В Нур-Султане временами гроза.

На юге Алматинской области и в Алматы – сильный дождь с грозой. В горной местности завтра и послезавтра – гроза, град и шквал.

На юге, востоке Павлодарской области – сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области и в Караганде – сильный дождь. На севере, востоке и в центре области – гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с.

Днем на юге Кызылординской области – гроза. Ветер северный, утром и днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Абайской области – гроза. Днем – град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области – гроза. Днем – град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке области, 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жетысуской области – гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области – гроза. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер северный, днем на востоке области 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области – сильный дождь. 31 июля – 2 августа на юге, севере области, в горных районах – гроза, град. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

Днем на западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области – гроза. Ветер северный при грозе, порывы 15-20 м/с.

На севере и в горных районах Туркестанской области – гроза, шквал. Ветер северо-западный при грозе, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.