«Газель» сгорела на дороге Актобе – Атырау

Инцидент произошел 30 июля около 10:00 на 565-м километре автодороги республиканского значения Актобе – Атырау – Астрахань, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Атырауской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Машина перевозила овощи.

Департамент полиции напоминает водителям о необходимости перед выездом тщательно проверять состояние автомобиля и соблюдать меры пожарной безопасности.