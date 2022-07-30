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«Газель» сгорела на дороге Актобе – Атырау

ДТП на трассе Актобе-Атырау-Астрахань Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Инцидент произошел 30 июля около 10:00 на 565-м километре автодороги республиканского значения Актобе – Атырау – Астрахань, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Атырауской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Машина перевозила овощи.

Департамент полиции напоминает водителям о необходимости перед выездом тщательно проверять состояние автомобиля и соблюдать меры пожарной безопасности.

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