«Газель» сгорела на дороге Актобе – Атырау
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Инцидент произошел 30 июля около 10:00 на 565-м километре автодороги республиканского значения Актобе – Атырау – Астрахань, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП Атырауской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Машина перевозила овощи.
Департамент полиции напоминает водителям о необходимости перед выездом тщательно проверять состояние автомобиля и соблюдать меры пожарной безопасности.
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