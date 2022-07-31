Заключенный Михаил Саакашвили заявил об уходе из политики

Адвокат экс-президента Грузии Валерий Гелбахиани заявил о том, что Саакашвили уходит из политики и намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение», основателем которой он является, передает Zakon.kz.

Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти, – цитирует РИА Новости адвоката.

Кроме того, он отметил, что бывшему главе Грузии вообще не до политики, так как вопрос стоит о жизни и здоровье Саакашвили.

Против экс-президента Грузии в 2013 году возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании «Имеди» и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более 1 млрд тенге) находятся на рассмотрении. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.