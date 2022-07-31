Полузащитник сборной Казахстана по футболу дисквалифицирован на четыре года

26-летнего футболиста Айбола Абикена отстранили от игр за наличие запрещенного препарата в допинг-пробе, передает Zakon.kz.

Как сообщает сайт Казахстанского антидопингового центра, спортсмен сдал положительный допинг-тест в начале мая. С того момента он не участвовал в официальных матчах.

Как стало известно, в организме Абикена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Из-за чего вернуться в профессиональный футбол он сможет лишь после 29 апреля 2026 года.

В текущем сезоне хавбек на правах аренды выступал за павлодарский «Аксу» (семь матчей, три гола, один ассист). Права на игрока принадлежат алматинскому «Кайрату», воспитанником которого он является.

В активе Абикена 14 матчей за национальную сборную Казахстана и 1 гол в ворота Албании (1:3).

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