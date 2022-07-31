Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Полузащитник сборной Казахстана по футболу дисквалифицирован на четыре года

футболист Фото: Twitter/Сергей Райлян
26-летнего футболиста Айбола Абикена отстранили от игр за наличие запрещенного препарата в допинг-пробе, передает Zakon.kz.

Как сообщает сайт Казахстанского антидопингового центра, спортсмен сдал положительный допинг-тест в начале мая. С того момента он не участвовал в официальных матчах.

Как стало известно, в организме Абикена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Из-за чего вернуться в профессиональный футбол он сможет лишь после 29 апреля 2026 года.

В текущем сезоне хавбек на правах аренды выступал за павлодарский «Аксу» (семь матчей, три гола, один ассист). Права на игрока принадлежат алматинскому «Кайрату», воспитанником которого он является.

В активе Абикена 14 матчей за национальную сборную Казахстана и 1 гол в ворота Албании (1:3).

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!

Читайте также

Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе

«Казахский Титан» и «Иранский Халк» подрались на взвешивании

Казахстанки стали чемпионками теннисного турнира ITF в Узбекистане

Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Курсы валют на 29 и 30 июля
Курсы валют на 30-31 июля
В Алматы перекроют движение на двух проспектах
В Алматы перекроют движение на пересечении двух проспектов
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Каков реальный уровень инфляции в Казахстане – эксперт
Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Устроили драку
«Казахский Титан» и «Иранский Халк» подрались на взвешивании
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления