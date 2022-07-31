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В Казахстане незначительно снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

коронавирус Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. В сравнении с предыдущим днем, в стране зафиксировано заболевших меньше на 394 человека, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 951,

  • в Алматы – 532,

  • в Шымкенте – 64,

  • в Акмолинской области – 120,

  • в Актюбинской области – 41,

  • в Алматинской области – 44,

  • Жетысуской области - 100,

  • в Атырауской области – 49,

  • в ВКО – 27,

  • в Абайской области – 35,

  • в Жамбылской области – 57,

  • в ЗКО – 42,

  • в Карагандинской области – 345,

  • в Улытауской области – 5,

  • в Костанайской области – 66,

  • в Кызылординской области – 73,

  • в Мангистауской области – 24,

  • в Павлодарской области – 68,

  • в СКО – 43,

  • в Туркестанской области – 27.

Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев.

1887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в Нур-Султане – 725,

  • в Алматы – 661,

  • в Шымкенте – 141,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Жетысуской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 19,

  • в Абайской области – 24,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 188,

  • в Улытауской области – 24,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 58,

  • в Мангистауской области – 24,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 310 513 человек.

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