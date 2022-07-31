В Казахстане незначительно снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. В сравнении с предыдущим днем, в стране зафиксировано заболевших меньше на 394 человека, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 951,

в Алматы – 532,

в Шымкенте – 64,

в Акмолинской области – 120,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 44,

Жетысуской области - 100,

в Атырауской области – 49,

в ВКО – 27,

в Абайской области – 35,

в Жамбылской области – 57,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 345,

в Улытауской области – 5,

в Костанайской области – 66,

в Кызылординской области – 73,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 68,

в СКО – 43,

в Туркестанской области – 27. Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев. 1887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. в Нур-Султане – 725,

в Алматы – 661,

в Шымкенте – 141,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 19,

в Абайской области – 24,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 188,

в Улытауской области – 24,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 58,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 9. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 310 513 человек. Читайте также В США опасаются дефицита вакцин от оспы обезьян COVID-19 может стать сезонным заболеванием – врач Невролог предупредил о симптомах ломки после резкого отказа от кофе

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