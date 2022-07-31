В Казахстане незначительно снизилось число заболевших коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 951,
в Алматы – 532,
в Шымкенте – 64,
в Акмолинской области – 120,
в Актюбинской области – 41,
в Алматинской области – 44,
Жетысуской области - 100,
в Атырауской области – 49,
в ВКО – 27,
в Абайской области – 35,
в Жамбылской области – 57,
в ЗКО – 42,
в Карагандинской области – 345,
в Улытауской области – 5,
в Костанайской области – 66,
в Кызылординской области – 73,
в Мангистауской области – 24,
в Павлодарской области – 68,
в СКО – 43,
в Туркестанской области – 27.
Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев.
1887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане – 725,
в Алматы – 661,
в Шымкенте – 141,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Жетысуской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 19,
в Абайской области – 24,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 188,
в Улытауской области – 24,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 58,
в Мангистауской области – 24,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 9.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 310 513 человек.