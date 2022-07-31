Летучая мышь, корова и осиное гнездо: спасатели ВКО помогают не только людям

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Первый инцидент произошел в поселке Нурлы Кош, по улице Акжауын. Корова упала в яму и местные жители не смогли ее вызволить. Тогда они обратились в Департамент по чрезвычайным ситуациям региона, передает Zakon.kz.

На помощь прибыли сотрудники специализированного отряда ДЧС Восточно-Казахстанской области. Обвязав животное веревками, они вытащили корову при помощи аварийно-спасательного автомобиля. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Второй вызов поступил с улицы Крылова в Усть-Каменогорске. В квартире хозяева обнаружили осиное гнездо. Прибывшим спасателям удалось устранить опасность, – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО. В третьем случае пришлось помогать летучей мыши, залетевшей в квартиру по улице Есенберлина. Владельцы жилья побоялись самостоятельно выдворить незваную гостью. Спасатели поймали летучую мышь и отпустили в естественную среду обитания.

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