Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Летучая мышь, корова и осиное гнездо: спасатели ВКО помогают не только людям

животные Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Первый инцидент произошел в поселке Нурлы Кош, по улице Акжауын. Корова упала в яму и местные жители не смогли ее вызволить. Тогда они обратились в Департамент по чрезвычайным ситуациям региона, передает Zakon.kz.

На помощь прибыли сотрудники специализированного отряда ДЧС Восточно-Казахстанской области. Обвязав животное веревками, они вытащили корову при помощи аварийно-спасательного автомобиля.

корова

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Второй вызов поступил с улицы Крылова в Усть-Каменогорске. В квартире хозяева обнаружили осиное гнездо. Прибывшим спасателям удалось устранить опасность, – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

В третьем случае пришлось помогать летучей мыши, залетевшей в квартиру по улице Есенберлина. Владельцы жилья побоялись самостоятельно выдворить незваную гостью. Спасатели поймали летучую мышь и отпустили в естественную среду обитания.

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Курсы валют на 29 и 30 июля
Курсы валют на 30-31 июля
В Алматы перекроют движение на двух проспектах
В Алматы перекроют движение на пересечении двух проспектов
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Каков реальный уровень инфляции в Казахстане – эксперт
Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Устроили драку
«Казахский Титан» и «Иранский Халк» подрались на взвешивании
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления