10 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах
Фото: unsplash
Совет по сокращению рисков стихийных бедствий сообщил о том, что стихийное бедствие затронуло более 314 тыс. человек, 10 из которых погибли, передает Zakon.kz.
Кроме того, 375 филиппинцев официально считаются пострадавшими.
Землетрясение магнитудой 7,0, сообщает РИА Новости, произошло 27 июля в провинции на северо-западе острова Лусон на Филиппинах, а также затронуло прилегающие районы, в том числе Манильскую агломерацию. Очаг залегал на глубине 17 километров.
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