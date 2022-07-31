10 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Фото: unsplash

Совет по сокращению рисков стихийных бедствий сообщил о том, что стихийное бедствие затронуло более 314 тыс. человек, 10 из которых погибли, передает Zakon.kz.

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