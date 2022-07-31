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В NASA обеспокоены отсутствием информации от Китая о полетах ракет-носителей

космос Фото: pixabay
Глава NASA Билл Нельсон заявил о том, что КНР не предоставила данные о траекториях полетов ракет-носителей «Чанчжэн-5B», что необходимо для прогноза рисков падения на Землю космического мусора, передает Zakon.kz.

По словам Нельсона, пишут «Известия», все космические державы должны следовать установленным порядкам и обмениваться подобной информацией. По его мнению, особенно это касается таких тяжелых ракет-носителей, как «Чанчжэн-5B», так как это связано с риском для жизни и имущества людей.

Отмечается, что управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило о приводнении в Тихом океане первой ступени двухступенчатой ракеты. Ее часть массой около 22 т сгорела в атмосфере.

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