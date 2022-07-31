Иммунолог опасается появления более патогенного варианта COVID-19

Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о признаках большей патогенности новых подлиний «омикрон-штамма» BA.4 и «Кентавр», передает Zakon.kz.

Если мы понимаем, что заразность будет нарастать уже слабыми темпами, вирус будет подстраиваться к иммунитету, то патогенность может скакнуть вверх. Есть косвенные данные, что подлинии «Омикрона» – BA.5 и «Кентавр» – более патогенные, чем BA.1 и BA.2, – рассказал URA.RU Крючков.

По словам специалиста, более патогенный вариант COVID-19 может появиться в самый неожиданный момент. Именно в таком колебании патогенности в новых доминирующих линиях кроется главная опасность.