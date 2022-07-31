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Шесть человек погибли в ДТП с участием гражданина Кыргызстана в Актюбинской области

ДТП Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Авария произошла в ночь с 30 на 31 июля на трассе Самара-Шымкент, недалеко от поселка Калыбай Иргизского района, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП региона, 32-летний водитель автомашины марки Honda Fit, гражданин Кыргызстана, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной марки Lada Largus, под управлением 33-летнего жителя Иргизского района.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП на месте скончались водитель Lada и четыре его пассажира, а также пассажир автомашины Honda. 

авто

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Водитель Honda с 30-летней пассажиркой с различными травмами госпитализированы в Центральную районную больницу поселка Иргиз.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.

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