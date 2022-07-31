Али Алиев отказался менять гражданство ради карьеры – СМИ

Главный тренер петропавловского «Кызыл-Жара» Али Алиев отклонил предложение своего агента о переезде в Турцию, передает Zakon.kz.

Когда-то Али Алиев чуть не подрался со своим агентом из-за того, что тот предложил ему сменить казахстанское гражданство на турецкое, чтобы выступать в Суперлиге Турции. Настоящий патриот, – сообщил Kazfootball в Instagram.

Отметим, что 29 июля футбольный клуб из Петропавловска стал автором сенсации в Лиге конференций УЕФА-2022/23. Скромная команда из Казахстана одолела фаворита противостояния – хорватскую команду «Осиек».

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