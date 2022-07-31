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Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания

Земля Фото: pixabay
Ученый из Университета Тохоку Кунио Кайхо оценил стабильность средней температуры поверхности Земли и биоразнообразия планеты. В результате он обнаружил: чем больше изменение температуры, тем больше масштабы вымирания, передает Zakon.kz.
Что касается глобальных похолоданий, то наибольшие массовые вымирания произошли, когда температура упала примерно на 7°C. Если речь идет о потеплении, то массовые вымирания произошли при поднятии температуры на 9°C, – цитирует Кайхо gazeta.ru.

По его словам, к концу столетия температура на планете в среднем повысится на 4,4°C. А глобальное потепление на 9°C не наступит по крайней мере до 2500 года при наихудшем сценарии, прогнозирует эксперт.

По мнению специалиста, в последнее время климат меняется гораздо быстрее по антропогенным причинам. Это может привести к тому, что шестое массовое вымирание унесет с собой гораздо больше видов, чем раньше.

Возможно, в этот раз на Земле вымрет больше видов не потому, что масштабы потепления настолько велики, а потому, что изменения произошли так быстро, что многие виды не смогли адаптироваться, – объяснил ученый.

За последние 540 млн лет Земля пережила пять массовых вымираний.

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