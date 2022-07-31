Казахстанка вышла в финал теннисного турнира в Варшаве

Анна Данилина в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам в полуфинале теннисного турнира одержала победу над Маей Хвалинска (Польша)/Джессикой Малечковой(Чехия), передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, исход первой партии решился на тай-брейке со счетом 7:6(7:3) в пользу казахстанско-немецкого дуэта. Во втором сете Данилина и Фридзам разгромили соперниц, одержав сухую победу – 6:0.

За главный трофей соревнований BNP Paribas Poland Open Данилина/Фридзам поборются с дуэтом Катажина Кава (Польша)/Алисия Росольска (Польша).

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