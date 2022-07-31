Недосып у детей влияет на интеллект, память и самочувствие – исследование

К такому выводу пришли ученые Университета Мэриленда. По их мнению, недостаток сна у детей повышает риск появления депрессии, беспокойства и импульсивного поведения, передает Zakon.kz.

Детям младшего школьного возраста, пишет gazeta.ru, необходимо спать не менее девяти часов в сутки. Если этого не происходит, у них появляются значительные различия в определенных областях мозга, ответственных за память, интеллект и самочувствие, по сравнению с теми, кто спит от девяти до 12 часов в сутки.

В исследовании принимали участие более чем 8300 детей в возрасте от девяти до 10 лет. Ученые изучили данные МРТ, медицинские записи и опросы, заполненные участниками и их родителями во время регистрации. За добровольцами наблюдали в течение последующих двух лет.

Мы обнаружили, что у детей, которые спали недостаточно, в начале исследования было меньше серого вещества в областях мозга, ответственных за внимание, память и контроль эмоций, по сравнению с теми, у кого был здоровый сон, – сказал автор исследования Зе Ван.