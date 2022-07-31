23 медали завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах

3 золотые, 13 серебряных и 7 бронзовых медалей завоевали казахстанские школьники на самых престижных международных предметных олимпиадах, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, по промежуточным итогам в копилке сборной 23 медали по 6 предметам, передает пресс-служба Министерства просвещения РК.

На Международной олимпиаде по математике (IMO) сборная Казахстана завоевала 3 серебра и 3 бронзы.

При этом команда набрала 174 балла, установив новый рекорд за всю историю участия страны в данной олимпиаде, и показала лучший результат за последние 12 лет.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

На Международной олимпиаде по физике школьники удостоились 1 золотой и 4 серебряных медалей. Это самый лучший показатель за последние 8 лет. В прошлом году у сборной было 5 серебряных медалей.

На Международной олимпиаде по географии наши школьники второй год подряд завоевывают золотую медаль. В этом году мы также получили и 1 бронзовую медаль.

Участники Международной олимпиады по биологии улучшили прошлогодний результат, завоевав 3 серебра и 1 бронзу. В прошлом году в копилке были 1 серебряная и 2 бронзовые медали, а также 1 почетная грамота.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Триумфальным стало выступление наших юных химиков в интеллектуальном соревновании. Они завоевали 1 золото и 3 серебра. Причем это первое золото с 2017 года.

Впервые 2 бронзовые медали завоевали казахстанские школьницы на Международной олимпиаде по лингвистике.

Впереди Международная олимпиада по информатике. Я верю в наших ребят и уверен, что и на этой олимпиаде дети достойно представят нашу страну. Благодарю всех участников и призеров за труд, старания, упорство, коллег – за ежедневную работу и высокий профессионализм. В этом году за такие результаты впервые благодаря поддержке Президента наши школьники получат солидные денежные премии до 4,5 млн тенге и грант на обучение в казахстанских вузах без сдачи ЕНТ. Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряную медаль – 1000 МРП, бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов