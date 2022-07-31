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Пять стран проведут у берегов США военные учения

Пять стран проведут учения Фото: Instagram/rok_navy
США, Южная Корея и Япония с 1 по 14 августа проведут совместные военные учения Pacific Dragon у берегов Гавайев, сообщает Zakon.kz.

В Вашингтоне прошла встреча глав оборонных ведомств США и Южной Кореи Ллойда Остина и Ли Сон Супа, на которой они договорились расширить совместные военные учения и возобновить диалог на высоком уровне о расширенном сдерживании, передает Korea JoongAng Daily.

Они договорились совместить военные учения своих стран во второй половине 2022 года с гражданскими учениями на случай непредвиденных обстоятельств в Ульчи и продолжить укрепление потенциала сдерживания союзников, который включает в себя систему противоракетной обороны и стратегические объекты США, развернутые на Корейском полуострове, — приводит издание цитату из заявления южнокорейского Минобороны

Уточняется, что к основным участникам учений по противоракетной обороне на воде присоединятся Австралия и Канада. Всего в маневрах будут задействованы восемь военных кораблей и два самолета.

Министры обороны Корейской Республики и США согласились, что безопасность на Корейском полуострове находится "под угрозой" из-за "продолжающихся провокаций Северной Кореи", и подчеркнули, что из-за этого "альянс Южной Кореи и США только укрепится".

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Австралия Канада Северная Корея США Южная Корея Япония
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