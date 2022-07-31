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Законодательство РК

У иностранцев в Актау изъяли 221 сверток с мефедроном

В Актау задержаны граждане Узбекистана Фото: Instagram/mangistaupd
Сотрудники по противодействию наркопреступлениям ДП Мангистауской области задержали несколько человек в момент осуществления закладок с наркотиками на территории города Актау, сообщает Zakon.kz.

Задержанные оказались гражданами Республики Узбекистан.

В ходе обыска у них изъяли 221 сверток, по предварительным данным, с наркотическим средством «мефедрон», общим весом 740 граммов.

При обыске по месту работы одного из задержанного обнаружены и изъяты наркотическое средство «мефедрон», общим весом 200 граммов и «марки» в количестве 20 штук, весом около 10 граммов.

Данная группа лиц, в целях сбыта осуществляли заготовки крупных партий наркотиков для раскладки на территории города Актау и получали денежные средства от продажи на электронные кошельки. Пресс-служба ДП Мангистауской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 статьи 297 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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Константин Вноровский
Актау Мангистауская область
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