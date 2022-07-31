На границе Афганистана произошло столкновение между ВС Ирана и талибами*
Фото: pxhere
На границе Ирана и Афганистана произошло вооруженное столкновение сил движения «Талибан»* и иранских пограничников, сообщает Zakon.kz.
Об этом агентству IRNA рассказал глава района Гильменд провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.
Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд. Столкновения между пограничниками и группировкой движения «Талибан» продолжаются, – цитирует его агентство IRNA.
Комментируя информацию о возможных жертвах, Баразанде отметил, что этот вопрос в настоящий момент выясняется. О причинах инцидента не сообщается.
Говорится об одном убитом боевике «Талибана».
В конце лета 2021 года обострилась ситуация в Афганистане. 15 августа представители движения «Талибан» сообщили, что взяли под контроль всю территорию страны и вошли в Кабул.
* Организация, запрещенная в Казахстане
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