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На границе Афганистана произошло столкновение между ВС Ирана и талибами*

Столкновение ВС Ирана с талибами Фото: pxhere
На границе Ирана и Афганистана произошло вооруженное столкновение сил движения «Талибан»* и иранских пограничников, сообщает Zakon.kz.

Об этом агентству IRNA рассказал глава района Гильменд провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.

Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд. Столкновения между пограничниками и группировкой движения «Талибан» продолжаются, – цитирует его агентство IRNA.

Комментируя информацию о возможных жертвах, Баразанде отметил, что этот вопрос в настоящий момент выясняется. О причинах инцидента не сообщается.

Говорится об одном убитом боевике «Талибана».

В конце лета 2021 года обострилась ситуация в Афганистане. 15 августа представители движения «Талибан» сообщили, что взяли под контроль всю территорию страны и вошли в Кабул.

* Организация, запрещенная в Казахстане

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