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Ситуация в Украине: атака на штаб ЧФ в Севастополе, СМИ Европы пишут о самоубийстве экономики

Ситуация в Украине 31 июля Фото: kremlin.ru
Путин подписал новую Морскую доктрину РФ. Впервые с марта Украина вынуждена перейти к физическому реверсу газа из Европы, сообщает Zakon.kz.

  • Вывоз зерна из Украины может начаться 1 августа — представитель президента Турции.

  • В ряде областей Украины — воздушная тревога. Сирены звучат, в том числе, и в столице. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

  • Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате пострадали шесть человек, – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе ввели «желтый» уровень террористической опасности.

  • В России празднуется День военно-морского флота. Путин подписал новую Морскую доктрину РФ. Согласно ей, Россия будет укреплять военную инфраструктуру в Крыму и усиливать Черноморский флот.

  • Антироссийские санкции «ведут к самоубийству» ЕС — Daily Express.

  • Европейский союз полагает, что Россия в течение нескольких месяцев «выведет из строя экономику сообществ» — СМИ.

  • Впервые с марта Украина вынуждена перейти к физическому реверсу газа из Европы. Согласно данным словацкого газотранспортного оператора, поставки ожидаются в объеме полмиллиона кубометров в сутки.

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