Ситуация в Украине: атака на штаб ЧФ в Севастополе, СМИ Европы пишут о самоубийстве экономики

Вывоз зерна из Украины может начаться 1 августа — представитель президента Турции.

В ряде областей Украины — воздушная тревога. Сирены звучат, в том числе, и в столице. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате пострадали шесть человек, – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе ввели «желтый» уровень террористической опасности.

В России празднуется День военно-морского флота. Путин подписал новую Морскую доктрину РФ. Согласно ей, Россия будет укреплять военную инфраструктуру в Крыму и усиливать Черноморский флот.

Антироссийские санкции «ведут к самоубийству» ЕС — Daily Express.

Европейский союз полагает, что Россия в течение нескольких месяцев «выведет из строя экономику сообществ» — СМИ.