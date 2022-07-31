В Индии заявили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян
Фото: Facebook/Ministry of Health and Family Welfare, Government of India
Первый случай смерти, возможно, вызванной оспой обезьян, зарегистрирован в Индии, заявила министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж, сообщает Zakon.kz.
Причем у 22-летнего мужчины не было симптомов заболевания, пишет Indian Express.
Отмечается, что оспу у него диагностировали еще за границей.
У юноши ранее не было симптомов оспы обезьян. Он был госпитализирован с симптомами энцефалита и усталости. Его родственники сдали результат теста в день его смерти. Расследование высокого уровня будет проведено в связи со смертью, поскольку оспа обезьян имеет очень низкий уровень смертности. Глава департамента здравоохранения штата Керала Вина Джордж
Мужчину похоронили с соблюдением правил по захоронению жертв оспы обезьян. За людьми, с которыми он ранее контактировал, наблюдают.
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