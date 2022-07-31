В Индии заявили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян

Первый случай смерти, возможно, вызванной оспой обезьян, зарегистрирован в Индии, заявила министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж, сообщает Zakon.kz.

Причем у 22-летнего мужчины не было симптомов заболевания, пишет Indian Express.

Отмечается, что оспу у него диагностировали еще за границей.

У юноши ранее не было симптомов оспы обезьян. Он был госпитализирован с симптомами энцефалита и усталости. Его родственники сдали результат теста в день его смерти. Расследование высокого уровня будет проведено в связи со смертью, поскольку оспа обезьян имеет очень низкий уровень смертности. Глава департамента здравоохранения штата Керала Вина Джордж

Мужчину похоронили с соблюдением правил по захоронению жертв оспы обезьян. За людьми, с которыми он ранее контактировал, наблюдают.