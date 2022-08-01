Анна Данилина выиграла турнир WTA в парном разряде

Казахстанская теннисистка выиграла турнир серии WTA250 BNP Paribas Poland Open в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финале Анна Данилина в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам была сильнее местных теннисисток в лице Катажины Кава/Алисия Росольска, передает пресс-служба ФТК.

Финальный поединок продлился почти два часа и решился на супер тай-брейке, где удача была на стороне Данилиной и Фридзам – 6:4, 5:7, 10:5

В начале 2022 года Анна в паре с Беатрис-Хаддад Маей победила турнир в Сиднее (WTA 500), а в прошлом году в Гданьске (Польша) первая ракетка Казахстана в парном разряде завоевала дебютный трофей серии WTA 250.

Турнир проходил в Варшаве (Польша).

Новость по теме Анна Данилина вышла в финал WTA 250 в парном разряде

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