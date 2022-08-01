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Гонщик «Астаны» стал 17-м на втором этапе «Тура Польши»

велогонщик Астана Фото: Instagram/davidemartinelli.official
В общем зачете тура лидируют велогонщики из Норвегии, Нидерланд и Бельгии, сообщает Zakon.kz.

31 июля прошел второй этап веломногодневки «Тур Польши», протяженностью 205,6 километров, сообщает Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек бельгиец Гербен Тейссен из команды «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux». Второй результат — у немца Паскаля Аккермана из «UAE Team Emirates». Третьим стал итальянец Джонатан Милан из «Bahrain-Victorious».

Гонщик «Астаны» Давиде Мартинелли финишировал 17-м, Евгений Федоров — 65-м, Евгений Гидич — 91-м, Самуэле Баттистелла — 93-м, Харольд Техада — 94-м, Кристиан Скарони — 145-м, Микеле Гадзоли — 146-м.

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