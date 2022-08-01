В Узбекистане завершили народное обсуждение поправок в Конституцию

Конституционная комиссия сообщила, что получила 117 тыс. предложений. Депутаты будут дорабатывать проект. Насколько открытым будет этот процесс, неизвестно, передает Zakon.kz.

В 00:00 1 августа завершилось всенародное обсуждение поправок в Конституцию Узбекистана. Оно велось с 25 июня, сообщает gazeta.uz.

На обсуждение сначала было отведено 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени было мало, и добавили еще 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение еще на 15 дней.

Как сообщила конституционная комиссия по реформе, ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, а также доработке законопроекта.

Насколько открытым будет этот процесс, неизвестно. Несмотря на то, что комиссия постоянно подчеркивает, что «источником поправок является народ», ряд изменений, вошедших в первоначальный проект поправок, стал неожиданным для узбекистанцев. И законопроект, и решения по продлению всенародного обсуждения принимались депутатами единогласно.

Проект поправок был разработан конституционной комиссией за месяц. Глава комиссии Акмаль Саидов тогда заявил об «уникальном узбекском опыте по проведению конституционных реформ», назвав это «узбекским ноу-хау».

После волнений в Каракалпакстане 1-2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, были из проекта исключены.

По данным комиссии, на 30 июля от граждан и организаций поступило более 117,3 тыс. предложений по проекту закона о поправках (из них более 62 тыс. — до публикации проекта поправок).

Большая их часть — 77,6 тыс. — получена по телефону. 24,3 тыс. предложений поступило через сайт «Это моя Конституция». 14,5 тыс. предложений граждане доставили лично. Количество коллективных обращений — около 860.

Ознакомиться с предложениями граждан возможности нет — после 25 июня они не публиковались на сайте по приему предложений.