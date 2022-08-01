В Казахстане заметно подорожали услуги детских центров развития
Как отмечено в отчете finprom.kz, в региональном разрезе больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 21,6 млрд тенге — сразу на 51,6% больше, чем годом ранее.
В тройке лидеров также оказались:
Алматинская область (15 млрд тенге, плюс 41,6% за год);
Алматы (13,7 млрд тенге, плюс 37,2%).
Меньше всего услуг, по данным исследователей, было оказано в Северо-Казахстанской области: 3,6 млрд тенге, плюс 29,3% за год.
Наибольший рост объема услуг наблюдался в столице, наименьший — в Кызылординской области, — сказано в публикации.
Кроме того, по итогам июня 2022 года стоимость услуг детских центров развития выросла на 6,2% в годовой динамике.
Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанcкой области: плюс 20,8% за год.
В тройку антилидеров также попали:
Атырауская (плюс 14,6%);
Кызылординская (плюс 14%) области.
Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Павлодарской области: всего на 0,7%.
Еще в двух регионах — Алматы и Жамбылской области — цены остались на том же уровне, что и годом ранее, — заключили аналитики.