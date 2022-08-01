В Казахстане заметно подорожали услуги детских центров развития

Услуги детских центров развития в Казахстане подорожали на 6% за год. По данным аналитиков, в некоторых регионах рост цен превысил 10%, в одном — 20%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в отчете finprom.kz, в региональном разрезе больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 21,6 млрд тенге — сразу на 51,6% больше, чем годом ранее.

В тройке лидеров также оказались:

Алматинская область (15 млрд тенге, плюс 41,6% за год);

Алматы (13,7 млрд тенге, плюс 37,2%).

Меньше всего услуг, по данным исследователей, было оказано в Северо-Казахстанской области: 3,6 млрд тенге, плюс 29,3% за год.

Наибольший рост объема услуг наблюдался в столице, наименьший — в Кызылординской области, — сказано в публикации.

Кроме того, по итогам июня 2022 года стоимость услуг детских центров развития выросла на 6,2% в годовой динамике.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанcкой области: плюс 20,8% за год.

В тройку антилидеров также попали:

Атырауская (плюс 14,6%);

Кызылординская (плюс 14%) области.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Павлодарской области: всего на 0,7%.

Еще в двух регионах — Алматы и Жамбылской области — цены остались на том же уровне, что и годом ранее, — заключили аналитики.