От летнего зноя до осеннего дождя – прогноз погоды в Казахстане на август

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на август 2022 года. Месяц начнется с относительно прохладной погоды в северных регионах страны и неустойчивой погоды на большей части республики, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, на востоке страны прогнозируются сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра с порывами до 15-25 м/с. В северных регионах в ночные и утренние часы возможны туманы. РГП «Казгидромет»

В начале месяца в северной половине страны прохладная погода будет связана с влиянием северного холодного антициклона. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +7...+15°С, в дневные часы – до +17...+22°С.

Однако в конце первой половины месяца, со смещением холодного антициклона за пределы страны, на северные регионы, с выходом южного циклона, будет осуществляться вынос теплых воздушных масс, что приведет к повышению температуры воздуха ночью до +18...+23°С, днем до +25...+33°С. РГП «Казгидромет»

В южных и юго-восточных регионах в течение первой декады ожидается постепенное повышение температурного фона: ночью от +15...+20°С до +20...+25°С, днем от +25...+32°С до +33...+40°С.

В середине месяца на северную половину республики вновь будут поступать холодные воздушные массы, что обусловит неустойчивый характер погоды.

По информации синоптиков, холод надолго не задержится.

Температура воздуха будет колебаться ночью от +10...+18°С до +18...+25°С, днем от +17...+22°С до +25...+30°С, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28...+38°С, но в отдельные дни не будет исключением и спад жары. РГП «Казгидромет»

Завершится последний месяц лета предпосылками осени.

Вторжение холодных воздушных масс из районов арктических морей приведет к существенному понижению температурного фона на большей части Казахстана.