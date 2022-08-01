В Чарынском парке задержаны браконьеры

30 июля в ходе рейда инспекторы Чарынского государственного национального природного парка задержали трех браконьеров, сообщает Zakon.kz.

Днем 30 июля в особо охраняемую природную территорию въехал Toyota Land Cruiser. Сразу же по следам внедорожника последовала оперативная группа парка.

Автомашина без госномера была остановлена в районе гор Богуты. В ходе осмотра было обнаружено три ружья (TIKKA T3 N-308, TIKKA T3x LITE, ВЕПР-308 ), два ножа, одна рация, и мясо, помещенное в специальный контейнер. Кроме того, рядом с автомобилем была найдена шкура зверя, похожего на сибирского горного козла. Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

Также сказано, что находившиеся в машине трое граждан, уроженцы Енбекшиказахского района Алматинской области и Алматы, были задержаны.

Вещественные доказательства изъяты и переданы в отдел полиции Уйгурского района, — говорится в сообщении.

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