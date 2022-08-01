Как принимали декларацию о государственном суверенитете КазССР

Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики — исторический документ, принятый 25 октября 1990 года. Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР, сообщает Zakon.kz.

Принятие любого законодательного акта или принятие какого-то государственного решения – это всегда много подходов и точек зрения. Чье-то предложение приняли, чье-то не приняли… Иногда даже когда уже принято решение, еще будучи в зале, депутаты продолжают обсуждать. Зинаида Федотова, депутат Верховного Совета Казахской ССР в 1990 годах

В качестве основополагающих принципов суверенной государственности были установлены: унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность его территории, возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка казахского народа и других народов Казахстана, укрепление национальной самобытности.

В сюжете Первого канала Евразия Салык Зиманов, в то время народный депутат Республики, назвал декларацию о суверенитете Казахской ССР документом исключительной важности.

Через всю декларацию красной нитью проходит идея о необходимости утвердить человека, независимо от его национальной принадлежности и убеждений, как полновластную и свободную личность, на этой основе добиться консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих на территории республики, что является сегодня непосредственной и актуальной задачей и заботой Казахской ССР. Салык Зиманов

Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики, заявляет, что декларация послужила основой для дальнейшего конституционного развития страны.

И декларация о госсуверенитете, и конституционный закон о госнезависимости, они, по сути, заложили основу для принятия Конституции. Арман Токтушаков

Официально День Республики, как первый шаг страны на пути к независимости, отмечали до 2009 года. Вернуть этому дню статус национального праздника спустя 13 лет предложил Касым-Жомарт Токаев.