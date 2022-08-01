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Как принимали декларацию о государственном суверенитете КазССР

декларация Фото: Zakon.kz
Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики — исторический документ, принятый 25 октября 1990 года. Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР, сообщает Zakon.kz.

Принятие любого законодательного акта или принятие какого-то государственного решения – это всегда много подходов и точек зрения. Чье-то предложение приняли, чье-то не приняли… Иногда даже когда уже принято решение, еще будучи в зале, депутаты продолжают обсуждать.Зинаида Федотова, депутат Верховного Совета Казахской ССР в 1990 годах

В качестве основополагающих принципов суверенной государственности были установлены: унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность его территории, возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка казахского народа и других народов Казахстана, укрепление национальной самобытности.

В сюжете Первого канала Евразия Салык Зиманов, в то время народный депутат Республики, назвал декларацию о суверенитете Казахской ССР документом исключительной важности.

Через всю декларацию красной нитью проходит идея о необходимости утвердить человека, независимо от его национальной принадлежности и убеждений, как полновластную и свободную личность, на этой основе добиться консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих на территории республики, что является сегодня непосредственной и актуальной задачей и заботой Казахской ССР.Салык Зиманов

Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики, заявляет, что декларация послужила основой для дальнейшего конституционного развития страны.

И декларация о госсуверенитете, и конституционный закон о госнезависимости, они, по сути, заложили основу для принятия Конституции.Арман Токтушаков

Официально День Республики, как первый шаг страны на пути к независимости, отмечали до 2009 года. Вернуть этому дню статус национального праздника спустя 13 лет предложил Касым-Жомарт Токаев.

Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, День Независимости остается главным национальным праздником. В этот день следует чествовать национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости.Касым-Жомарт Токаев

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