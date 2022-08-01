Как принимали декларацию о государственном суверенитете КазССР
Принятие любого законодательного акта или принятие какого-то государственного решения – это всегда много подходов и точек зрения. Чье-то предложение приняли, чье-то не приняли… Иногда даже когда уже принято решение, еще будучи в зале, депутаты продолжают обсуждать.Зинаида Федотова, депутат Верховного Совета Казахской ССР в 1990 годах
В качестве основополагающих принципов суверенной государственности были установлены: унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность его территории, возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка казахского народа и других народов Казахстана, укрепление национальной самобытности.
В сюжете Первого канала Евразия Салык Зиманов, в то время народный депутат Республики, назвал декларацию о суверенитете Казахской ССР документом исключительной важности.
Через всю декларацию красной нитью проходит идея о необходимости утвердить человека, независимо от его национальной принадлежности и убеждений, как полновластную и свободную личность, на этой основе добиться консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих на территории республики, что является сегодня непосредственной и актуальной задачей и заботой Казахской ССР.Салык Зиманов
Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики, заявляет, что декларация послужила основой для дальнейшего конституционного развития страны.
И декларация о госсуверенитете, и конституционный закон о госнезависимости, они, по сути, заложили основу для принятия Конституции.Арман Токтушаков
Официально День Республики, как первый шаг страны на пути к независимости, отмечали до 2009 года. Вернуть этому дню статус национального праздника спустя 13 лет предложил Касым-Жомарт Токаев.
Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, День Независимости остается главным национальным праздником. В этот день следует чествовать национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости.Касым-Жомарт Токаев