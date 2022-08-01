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Понижение температуры до 7 градусов прогнозируют в Казахстане

прогноз погоды на 2-4 августа в Казахстане Фото: Zakon.kz
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 2-4 августа 2022 года. После сильных ливней, прошедших в северных регионах Казахстана, главенствующее место здесь займет северный антициклон, наполненный прохладными воздушными массами, сообщает Zakon.kz.
Северный антициклон сместит фронтальные разделы на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, где ожидаются сильные дожди. При этом в ночные часы температура воздуха заметно понизится. РГП «Казгидромет»

По информации синоптиков, в формирование условий погоды на юге Казахстана вмешается атмосферный фронт, облаков в небе станет больше, пройдут дожди, в горных и предгорных районах сильные.

По республике ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на севере – туман.

Основной фон температуры воздуха:

  • днем на западе составит +28...+33°С;

  • на юго-западе +33...+38°С;

  • на северо-западе +18...+28°С;

  • на севере, востоке и в центре республики ночью столбики термометров понизятся до +7...+12°С, днем основной фон +17...+28 °С;

  • на юге страны основной фон температуры +25...+34°С;

  • на юго-востоке понижение температуры воздуха от +30...+35 до +25...+30°С, в горных районах до +22°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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