Halyk Bank первым среди казахстанских банков внедрил сервис по сдаче налоговых деклараций

С сегодняшнего дня индивидуальные предприниматели могут сдать упрощенную налоговую отчетность (ФНО 910.00) в мобильном приложении для бизнеса Onlinebank.

Новый сервис реализован благодаря тесному взаимодействию и сотрудничеству Halyk Bank и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Подобный функционал для сдачи деклараций среди казахстанских банков внедрен только в Halyk Bank. Субъекты малого бизнеса могут просто и быстро заполнить и подать упрощенную декларацию в мобильном приложении для бизнеса Onlinebank. Разработанный сервис предназначен для предпринимателей, у которых нет наемных работников.

Halyk Bank, развивая собственные и продвигая государственные услуги, заинтересован в активном использовании своих цифровых продуктов, таких как Onlinebank, в среде предпринимателей. В результате нашего тесного взаимодействия с Комитетом государственных доходов Минфина РК, при помощи возможностей нашей онлайн-бухгалтерии и госсервисов, мы создали и предложили новую удобную услугу, упрощающую процесс подачи налоговой отчетности. Нариман Мукушев, заместитель председателя правления Halyk Bank

Для подачи декларации предпринимателю достаточно выбрать вид декларации, налоговый период и указать размер полученного дохода. Все остальные реквизиты заполняются автоматически. Система сама рассчитает социальные и пенсионные отчисления, взносы ОСМС в соответствии с законами РК о страховании и пенсионном обеспечении.

Предпринимателю остается лишь подтвердить данные, подписать декларацию ЭЦП, выпущенной удостоверяющим центром банка, и декларация сразу направляется в налоговый орган. Результат можно проверить и скачать тут же в журнале деклараций.

Для выпуска ЭЦП не нужно посещать отделения банка, достаточно открыть приложение, перейти в раздел для сдачи декларации и дать согласие на выпуск ЭЦП.

Предоставление налоговой отчетности через мобильное приложение Onlinebank – это огромный шаг вперед к упрощению процесса по заполнению и отправке налоговой отчетности, один из альтернативных способов по исполнению налоговых обязательств в данном направлении, что улучшает взаимодействие между налогоплательщиками и государством. Эти мероприятия проводятся в рамках перехода на сервисную модель оказания государственных услуг в органах госдоходов. Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК

Если у ИП есть наемные работники, то для сдачи декларации можно воспользоваться более расширенной версией сервиса на портале оbuhgalter.kz.

Усилия МЦРИАП, направленные на демонополизацию государственных услуг, позволяют реализовывать и внедрять на внешних платформах востребованные населением услуги. Приложение Onlinebank является лидирующей площадкой для представителей бизнеса, с помощью которой они могут получить широкий спектр необходимых услуг. В ближайших планах банка дальнейшее расширение перечня госсервисов в своем приложении.

В рамках озвученного президентом поручения по дебюрократизации МЦРИАП проводится активная работа по упрощению процедуры вывода госуслуг на внешние платформы. Уже с начала августа, после утверждения совместного приказа, запускать новые государственные услуги станет еще проще и быстрее.

Также в Onlinebank реализован еще один важный функционал. 15 августа завершается срок сдачи налоговой отчетности, и тем, кто забудет сдать свою отчетность, Комитет государственных доходов посредством Onlinebank будет направлять соответствующие уведомления, что поможет клиентам избежать блокировки счетов и административной ответственности.