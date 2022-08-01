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Почему казахстанцы ведутся на уловки кибермошенников

кибербезопасность причины рост Фото: pixabay
Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай озвучил причины роста количества интернет-мошенничеств в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Суюнбай сообщил, что на динамику киберпреступности влияет развитие IT-технологий и использование преступниками технологий в корыстных целях.

На резкий рост киберпреступности, в том числе интернет-мошенничества, повлияло приостановление деятельности рынков и магазинов в период пандемии: граждане, чтобы удовлетворить свои потребности, начали заказывать товары и услуги через интернет, не имея при этом знаний, как отличить реальные объявления от фейковых, и таким образом граждане попадались на удочку преступников. Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай

Большую роль в дальнейшем развитии киберпреступности, добавил спикер, сыграла также безработица как внутри страны, так и за ее пределами.

Основная масса преступников такого рода находится за пределами Казахстана. Для реализации своей схемы они привлекают пособников, которые физически находятся в нашей стране. Эти лица оформляют счета в банках либо находят счета других граждан страны.Жандос Суюнбай

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