Почему казахстанцы ведутся на уловки кибермошенников

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай озвучил причины роста количества интернет-мошенничеств в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Суюнбай сообщил, что на динамику киберпреступности влияет развитие IT-технологий и использование преступниками технологий в корыстных целях.

На резкий рост киберпреступности, в том числе интернет-мошенничества, повлияло приостановление деятельности рынков и магазинов в период пандемии: граждане, чтобы удовлетворить свои потребности, начали заказывать товары и услуги через интернет, не имея при этом знаний, как отличить реальные объявления от фейковых, и таким образом граждане попадались на удочку преступников. Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай

Большую роль в дальнейшем развитии киберпреступности, добавил спикер, сыграла также безработица как внутри страны, так и за ее пределами.