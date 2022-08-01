Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мировой туризм восстановился почти на 50% после пандемии

чемодан, аэропорт Фото: pixabay
За первые пять месяцев 2022 года в мире зарегистрировано почти 250 млн международных прибытий. За аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 77 млн, передает Zakon.kz.
Это означает, что туристический сектор восстановился почти наполовину — 46% — по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года, — говорится в сообщении барометра мирового туризма UNWTO.

Европа более чем в четыре раза увеличила количество международных прибытий по сравнению с первыми пятью месяцами 2021 года (+350%), что обусловлено высоким спросом внутри самой Европы и снятием всех ковидных ограничений на поездки в большинстве европейских стран, пишет atorus.ru.

В Северной и Южной Америке количество международных прибытий увеличилось более чем вдвое (+112%). Тем не менее этот результат объясняется эффектом низкой базы 2021 года. На самом деле турпоток в указанные регионы остается, соответственно, на 36% и 40% ниже уровня 2019 года.

Схожий тренд наблюдается и в других регионах мира. Несмотря на сильный рост на Ближнем Востоке (+157%) и в Африке (+156%), он также объясним эффектом низкой базы, а показатели туристических прибытий по-прежнему на 54% и 50% ниже, чем в 2019 году.

В случае Азии и Тихоокеанского региона за январь – май 2022 года количество международных прибытий (+94%)  почти удваивается в сравнении с тем же периодом 2021 года. Однако эти цифры на 90% ниже, чем в 2019 году, поскольку границы некоторых стран все еще остаются закрытыми для туристов.

Что касается туристических субрегионов, то некоторые из них уже достигли от 70 до 80% от допандемийного уровня.

Топ-5 регионов по динамике восстановления международного туризма:

  • Карибский регион;

  • Центральная Америка;

  • Южное Средиземноморье;

  • Западная Европа;

  • Северная Европа.

Некоторые направления уже превысили показатели турпотока 2019 года. В этом списке Виргинские острова, Сен-Мартен, Республика Молдова, Албания, Гондурас и Пуэрто-Рико.

Факторы, влияющие на восстановление туризма

Ожидается, что высокий спрос во время летнего сезона в Северном полушарии закрепит тренды на восстановление международных прибытий, особенно по мере того, как все больше направлений ослабляют или отменяют ограничения на поездки.

По состоянию на 22 июля в 62 направлениях (из них 39 в Европе) не было ограничений, связанных с COVID-19. Все больше направлений в Азии смягчают ковидные требования на въезде.

По оценкам UNWTO, в 2022 году количество международных прибытий достигнет в различных регионах мира 55-70% от допандемийного уровня.

Читайте также

Глава турфирмы, укравшая деньги клиентов, сдалась полиции в Караганде

Air Astana оштрафована за задержку рейса Fly Arystan

Туроператоры из Ирана открывают туры для своих граждан в Мангистаускую область

Ирина Лукичева
Карибские острова США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Казахстанцев станет больше
Как изменится численность населения Казахстана к 2050 году
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
опубликован амурный гороскоп на август для всех знаков зодиака
Романы и скандалы: опубликован амурный гороскоп для всех знаков зодиака на август
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления