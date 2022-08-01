Мировой туризм восстановился почти на 50% после пандемии

За первые пять месяцев 2022 года в мире зарегистрировано почти 250 млн международных прибытий. За аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 77 млн, передает Zakon.kz.

Это означает, что туристический сектор восстановился почти наполовину — 46% — по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года, — говорится в сообщении барометра мирового туризма UNWTO.

Европа более чем в четыре раза увеличила количество международных прибытий по сравнению с первыми пятью месяцами 2021 года (+350%), что обусловлено высоким спросом внутри самой Европы и снятием всех ковидных ограничений на поездки в большинстве европейских стран, пишет atorus.ru.

В Северной и Южной Америке количество международных прибытий увеличилось более чем вдвое (+112%). Тем не менее этот результат объясняется эффектом низкой базы 2021 года. На самом деле турпоток в указанные регионы остается, соответственно, на 36% и 40% ниже уровня 2019 года.

Схожий тренд наблюдается и в других регионах мира. Несмотря на сильный рост на Ближнем Востоке (+157%) и в Африке (+156%), он также объясним эффектом низкой базы, а показатели туристических прибытий по-прежнему на 54% и 50% ниже, чем в 2019 году.

В случае Азии и Тихоокеанского региона за январь – май 2022 года количество международных прибытий (+94%) почти удваивается в сравнении с тем же периодом 2021 года. Однако эти цифры на 90% ниже, чем в 2019 году, поскольку границы некоторых стран все еще остаются закрытыми для туристов.

Что касается туристических субрегионов, то некоторые из них уже достигли от 70 до 80% от допандемийного уровня.

Топ-5 регионов по динамике восстановления международного туризма:

Карибский регион;

Центральная Америка;

Южное Средиземноморье;

Западная Европа;

Северная Европа.

Некоторые направления уже превысили показатели турпотока 2019 года. В этом списке Виргинские острова, Сен-Мартен, Республика Молдова, Албания, Гондурас и Пуэрто-Рико.

Факторы, влияющие на восстановление туризма

Ожидается, что высокий спрос во время летнего сезона в Северном полушарии закрепит тренды на восстановление международных прибытий, особенно по мере того, как все больше направлений ослабляют или отменяют ограничения на поездки.

По состоянию на 22 июля в 62 направлениях (из них 39 в Европе) не было ограничений, связанных с COVID-19. Все больше направлений в Азии смягчают ковидные требования на въезде.

По оценкам UNWTO, в 2022 году количество международных прибытий достигнет в различных регионах мира 55-70% от допандемийного уровня.