2-4 августа в нескольких районах Алматы локально отключат холодную воду
Фото: Zakon.kz
В Алматы 2-4 августа в ряде районов локально отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.
2 августа с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Алмалинского района в контуре улиц Айтеке би – Макатаева – Амангельды – Муратбаева;
3 августа с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных в контуре улиц Курмангазы – Тулебаева – Гоголя – Назарбаева; Чайковского – Назарбаева – Гоголя – Курмангазы;
4 августа с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории 8 мкр. Ауэзовского района.
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования. ГКП «Алматы су»
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