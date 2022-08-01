2-4 августа в нескольких районах Алматы локально отключат холодную воду

В Алматы 2-4 августа в ряде районов локально отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

2 августа с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Алмалинского района в контуре улиц Айтеке би – Макатаева – Амангельды – Муратбаева;

3 августа с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных в контуре улиц Курмангазы – Тулебаева – Гоголя – Назарбаева; Чайковского – Назарбаева – Гоголя – Курмангазы;

4 августа с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории 8 мкр. Ауэзовского района.