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«Хрустальное сердце»: казахстанцам представили спектакль о домашнем насилии

Участники постановки Фото: Союз кризисных центров
Совместную творческую работу Союза кризисных центров Казахстана и американского социального театра Bond Street Theatre поддержало местное посольство США. Проект поражает самобытностью и искренностью, хотя на сцене не было ни одного профессионального актера, передает Zakon.kz.

Плод совместных усилий команда продемонстрировала на подмостках Алматы, Усть-Каменогорска, Нур-Султана, Костаная и Кокшетау.

Задача перед театралами и психологами стояла непростая: поставить 30-40-минутную пьесу о гендерном равенстве и гендерном насилии. Фишка «Хрустального сердца» – обсуждение увиденного со зрителями, где обращаться приходится не к актерам, а к их персонажам.

Исходя из опыта арт-директора Bond Street Theatre Джоан Шерман, затронутые в спектакле темы касаются абсолютно всех жителей земного шара. Сценарий будет одинаково близок и понятен зрителю что в Казахстане, что в Америке.

Все, что вы здесь увидели, мы создали вместе. Мы должны говорить о домашнем насилии, показывать, как оно ломает судьбы совершенно разных людей. Театр – прекрасный способ достучаться до представителей совершенно разных культур и менталитетов, втянуть их в обсуждение и поиск решений. Искусство универсально. Мы убедились в этом – мы видели, как нас принимает публика. Люди наконец готовы к дискуссии, наконец перестают замалчивать, «не выносить сор из избы», делать вид, что все хорошо. Алия Джангужина, PR-менеджер Союза кризисных центров

После приветственного слова на сцене появляются актеры-самоучки, в миру – психологи и сотрудники кризисного центра. На написание сценария и репетиции было потрачено всего две недели, но реплики и движения четко выверены: все работает как часы. Постановка рассказывает зрителю три истории абьюза, лишь одна из которых заканчивается позитивно – благодаря добровольному звонку тирана на телефон доверия. Команда доносит до присутствующих, что, вопреки расхожему мнению, насилие не всегда имеет мужское лицо и оказаться жертвой может каждый. Главное – вовремя отважиться обратиться за помощью.

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