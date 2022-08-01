Сколько единиц оружия еще не найдено после январских беспорядков

Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК сообщил, что стражи порядка изъяли 1936 единиц оружия, у многих из которых сбиты номера. Сейчас их проверяют на причастность к использованию в январских событиях, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе массовых беспорядков в Алматы, Талдыкоргане и Таразе украдено служебное и гражданское оружие, что создало реальную угрозу безопасности граждан. На сегодня полицейскими изъято 860 единиц оружия, из них 475 – табельного и 379 – гражданского. Сейчас неустановленным остается местонахождение 2089 единиц украденного в те дни оружия. Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев

Большинство из них, по его словам, было украдено из оружейных магазинов. Еще 159 единиц зарегистрировано в качестве травматических, газовых и сигнальных пистолетов. Табельным является лишь 648 единиц.

Работа по их обнаружению продолжается. Мухтар Кожаев

Вместе с тем, как отметил замначальника следственного департамента МВД РК, полицией дополнительно изъято 1936 единиц оружия, у многих из которых сбиты номера.

Поэтому они сейчас идентифицируется на причастность к использованию в январских событиях, добавил Мухтар Кожаев.

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Ранее он озвучил новые подробности о ходе расследования январских событий.