Какой будет погода 2 августа в Казахстане

Фото: pxhere

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 августа 2022 года. В стране ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, возможен град, сообщает Zakon.kz.

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