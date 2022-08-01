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Какой будет погода 2 августа в Казахстане

Какой будет погода 2 августа в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 августа 2022 года. В стране ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, возможен град, сообщает Zakon.kz.
Ночью и утром на севере, северо-западе, северо-востоке республики – туман. Лишь на крайнем западе с отрогом антициклона погода будет без осадков. РГП «Казгидромет»

Днем на большей части Атырауской области продолжится сильная жара.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, на юге Абайской, Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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