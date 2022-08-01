Курс доллара снова вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 479,51 тенге, поднявшись на 2,44 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,80 тенге (-0,07).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и достиг отметки в 70,84 тенге (+0,40).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 486,73 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479-483 тенге, евро – по 491-499 тенге, российские рубли – по 7,2-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 1 августа.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1%, до 102,93 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI снизились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,37%, до 97,27 доллара за баррель.