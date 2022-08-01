В Туркестанской области заложен фундамент парогазовой установки

В Толебийском районе Туркестанской области заложена памятная капсула парогазовой установки мощностью 1 тыс. МВт. В презентации проекта участвовали председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Данный проект повысит энергетическую безопасность страны и надежность национальной энергетической системы, особенно южного региона с дефицитом энергии. Строительство завода смешанного цикла с гибким режимом генерации создаст благоприятные условия для интеграции возобновляемых источников энергии в энергетическую систему Республики Казахстан. Алмасадам Саткалиев, глава АО «Самрук-Казына»

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким области подчеркнул важность данного проекта по решению энергодефицита.

Сегодня будет заложен фундамент мегапроекта. В регион привлекаются очень большие инвестиции. В Послании главы государства Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» говорилось о необходимости запуска новых энергоисточников мощностью 1 тыс. МВт в южном регионе. И вот сегодня, во исполнение поручения нашего президента, для реализации важного проекта в нашем регионе мы планируем заложить фундамент парогазовой установки мощностью 1 тыс. МВт. Как известно, ежегодно в стране наблюдается дефицит электроэнергии. В Туркестанском регионе энергодефицит – очень актуальная проблема. Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По его словам, 80% электроэнергии, необходимой для этого, транспортируется из внешних источников.

В целях кардинального решения данного вопроса совместно с фондом «Самрук-Казына» будем строить важную парогазовую станцию (ПГУ). По данному проекту в область прогнозируется привлечь 722,8 млрд тенге частных инвестиций. Когда этот проект будет запущен, в регионе будет больше предприятий, будет развиваться предпринимательство. Поздравляю всех с радостным моментом. Новый электроцентр не только решит проблему энергодефицита в регионе, но и даст положительный импульс для создания новых рабочих мест, развития производства. Умирзак Шукеев

Реализация проекта позволит повысить качество электроэнергии не только в Туркестанском регионе, но и в республике в целом, обеспечить сбалансированность и надежность энергетической системы. В настоящее время региону необходимо 320 МВт электроэнергии, при этом по новому проекту будет произведено в три раза больше электроэнергии, чем необходимо. То есть регион не только избавится от энергодефицита, но и обеспечит другие области. Планируется, что после устранения дефицита энергии в области будут развиваться крупные предприятия и производство.

Проект будет реализован в 2024-2026 годах. Специалисты говорят, что он не имеет аналогов на территории СНГ. При строительстве будет занято более 2 тыс. человек, после запуска установки будет создано более 200 постоянных рабочих мест.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Строительство парогазовой установки мощностью 1 тыс. МВт с режимом маневровой генерации ведет компания ТОО «ПГУ Туркестан». В настоящее время разработано предварительное технико-экономическое обоснование, исходя из необходимых технических условий на подключение к магистральным сетям газопровода и схемы подачи мощности на подключение к электрическим сетям АО «KEGOC».