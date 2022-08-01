Как осуществляется госрегулирование в сфере ж/д транспорта?

Борьба с коррупцией в Казахстане активно продолжается. Особое внимание этому направлению уделяется в работе по железнодорожному тарифу, передает Zakon.kz.

Как известно, железнодорожный тариф состоит из 4-х основных составляющих:

тариф на услуги магистральной железнодорожной сети;

стоимость услуги локомотивной тяги;

стоимость услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом;

стоимость услуги по предоставлению вагонов.

В настоящее время государственное регулирование распространяется на услуги магистральной железнодорожной сети, перевозки грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги.

Услуги по предоставлению вагонов оказываются на конкурентном рынке собственниками подвижного состава или операторами вагонов, и соответственно государственное регулирование цен не распространяется, доля в действующих железнодорожных тарифах в среднем составляет 49%.

Услуги магистральной железнодорожной сети относятся к сфере естественной монополий и соответственно регулируются Законом РК «О естественных монополиях», субъектом естественной монополии по данной услуге является Национальный оператор АО «НК «Қазақстан темір жолы». Доля услуги магистральной железнодорожной сети от всего тарифа на услуги железнодорожного транспорта составляет в среднем 25%.

Услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги относятся к сфере общественно значимым рынкам, и регулируются согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, доля в действующих тарифах в среднем 26%.

Также, в сфере ж/д транспорта оказываются и услуги подъездных путей, на которые распространяется государственное регулирование, так как относятся к естественной монополий.

Как известно, на подъездных путях оказываются множество услуг, и только 2 из них регулируется Комитетом по регулированию естественных монополий, это:

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;

предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

На сегодняшний день, в государственном регистре субъектов естественной монополий состоят более 340 субъектов, оказывающие услуги подъездных путей.

Тарифы на регулируемые услуги в сфере естественной монополий формируются согласно Правил формирования тарифов.

По закону о естественных монополиях субъекты предоставляют свои заявки на утверждение тарифа или согласование предельной цены по базе «Монополист», которая функционирует с 2019 года. В рамках формирования антикоррупционного сознания и предотвращения коррупционных рисков доступ к отчетам субъектов естественных монополий есть у третьих лиц, поэтому каждый потребитель, ассоциация, эксперты, общественники могут посмотреть полностью постатейно все, что касается тарифа, инвестпрограмм, и даже могут сравнить с другими регионами. Руководитель Управления в сфере регулирования железнодорожного транспорта и портов КРЕМ МНЭ РК Гулнур Зулпынбекова

Вместе с этим, хотелось бы отметить, что в начале года глава государства ни раз озвучивал вопрос «последнего километра», и поручал решить вопрос доступа к железнодорожным тупикам, разъездам и эстакадам.

Так, Комитетом по регулированию естественной монополий приняты меры в отношении ряда компаний, осуществляющих услуги в сфере подъездных путей, в части снижения тарифов.

В первом квартале текущего года в ряде регионов страны 21 субъекту, осуществляющим услуги подъездных путей, снижены тарифы в среднем на 80%. Во-втором квартале текущего года снижены тарифы более 160 субъектам, предоставляющим услуги подъездных путей на 45%. Руководитель Управления в сфере регулирования железнодорожного транспорта и портов КРЕМ МНЭ РК Гулнур Зулпынбекова

Указанные меры должны оказать по сути положительный мультипликативный эффект на стоимость перевозимых товаров и грузов, в том числе социального значения, а также на повышение эффективности формирования антикоррупционного сознания в сфере железнодорожных перевозок.