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В информационной системе ЭСФ произошел сбой

ошибочные уведомления от ЭСФ Фото: pixabay
1 августа в ИС «Электронные счета-фактуры» произошел сбой и многие налогоплательщики получили некорректные оповещения, сообщает Zakon.kz.

Так, многие казахстанцы получили уведомление о том, что на основании ИС ЭСФ с применением СУР (пилотный проект) ​ и по результатам анализа данных по приобретенным и реализованным товарам, работам и услугам, они как налогоплательщики отнесены к высокой степени риска.

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, многие казахстанцы получили такие уведомления из-за технической ошибки.

Просим не обращать внимание на данное оповещение и нажать кнопку «Ознакомился».Комитет госдоходов

Вместе с тем указывается, что нужно проверить кабинет налогоплательщика: если в нем не было получено уведомление о высокой степени риска в ИС ЭСФ, то оповещение выслано ошибочно, его нужно игнорировать.

При этом есть налогоплательщики, которые получили данное оповещение правомерно, в кабинете налогоплательщика они также получат уведомление, на которое необходимо ответить в течение 10 рабочих дней.

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Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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