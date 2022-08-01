«Байтерек» запускает программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерством сельского хозяйства РК и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК запускает программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники.

Финансовыми операторами программы выступят АО «Фонд развития промышленности» и АО «КазАгроФинанс».

Для реализации программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет выделено 40 млрд тенге, из них 30 млрд тенге АО «Фонд развития промышленности» привлечет из средств АО «Жасыл Даму» (оператор РОП) и 10 млрд тенге АО «КазАгроФинанс» – из рынков капитала.

Прием заявок на участие в программе начнется с 5 августа 2022 года во всех филиалах АО «КазАгроФинанс».

Рассмотрением заявок, а также предоставлением в лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства будет заниматься АО «КазАгроФинанс» на следующих условиях:

Срок лизинга – до 10 лет. Ставка вознаграждения – 6% годовых. Первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0% от стоимости предмета лизинга. Льготный период по возврату основного долга – один год. Сумма финансирования – не более 205 млн тенге и не более трех единиц сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя.

Также важным условием является то, что на одного лизингополучателя финансирование будет предоставляться не более одного раза в течение двухлетнего периода.

В программе будет участвовать следующая самоходная сельскохозяйственная техника отечественного производства:

тракторы марок LOVOL, DEUTZ FAHR, TURAN, КИРОВЕЦ, БЕЛАРУС, RSM, YTO, CLAAS XERION, DONG FENG, WUZHENG;

зерноуборочные (рисоуборочные) комбайны марок ESSIL, VECTOR, ACROS, TORUM, CLAAS TRION, DEUTZ FAHR;

силосоуборочные комбайны: кормоуборочный высокопроизводительный комбайн (КВК), кормоуборочный самоходный комбайн (КСК).

В перечень производителей сельскохозяйственной техники входят: АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «Костанайский тракторный завод», ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», ТОО «СемАЗ», ЧК «Kazrost Engineering Ltd.», ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ», ТОО «KazKioti», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан».