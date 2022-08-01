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Заработок на ставках: как не попасть на крючок

ставки Фото: shutterstock
Любители спортивных ставок не понаслышке знают, кто такие «капперы». Можно ли им доверять — вопрос уже спорный. Онлайн-букмекер № в Казахстане Parimatch рассказывает о том, какие методы используют капперы и как избежать откровенного мошенничества.

Кто такие «капперы»?

Капперы или гандикаперы — это люди, которые предлагают игрокам легкий способ заработать на ставках, представляясь экспертами или спортивными аналитиками.

Каждый начинающий игрок с первых же дней становится целью капперов, желающих воспользоваться неопытностью и наивностью беттора. Они бомбардируют жертву в социальных сетях заманчивыми обещаниями о гарантированных победах и быстрой раскрутки счета, но правды в этом мало. По словам Parimatch, капперы, которые настойчиво предлагают свои услуги в Telegram, VK или Instagram, являются мошенниками и не заслуживают доверия.

Что предлагают капперы?

Прогнозы

Изначально капперами становились более опытные игроки, хорошо разбирающиеся в спорте и обладающие аналитическими навыками, что позволяло им составлять более точные прогнозы и зарабатывать на продаже. Однако подобные прогнозы несут в себе большие риски. Гарантированных прогнозов не бывает, так как на исходы влияет множество непредсказуемых факторов.

Статус эксперта также подтвердить довольно сложно. Многие капперы предоставляют отзывы довольных клиентов и статистику успешных ставок. И то, и то вполне можно сфальсифицировать, не говоря уже о том, что даже настоящий эксперт может ошибаться.

Раскрутка счета

Некоторые капперы предлагают «раскрутить» счет клиента, то есть увеличить чужой баланс, зарабатывая процент с каждой победы. Сейчас этот метод менее популярен, благодаря строгому контролю букмекерских контор. Если раньше мошенник мог отыграть какую-то сумму, вывести средства и исчезнуть, то сейчас вывод совершается на привязанную к счету карту. Parimatch напоминает игрокам, что передавать игровой аккаунт третьим лицам не только рискованно из-за персональных данных, но и запрещено правилами.

Как распознать мошенника и не попасть на крючок?

Существуют ли честные капперы? Вполне возможно. Однако мошенников в этой сфере гораздо больше, поэтому важно понимать, как их вычислить. Parimatch рекомендует обращать внимание на следующие пункты:

  • обещания «гарантированных» или «100% точных» прогнозов. Даже самый опытный эксперт не может предугадать всех вариантов развития событий;

  • намеки на инсайдерскую информацию о договорных матчах. Подобные данные доступны только приближенным к событию лицам и хранятся в строгой тайне. Случайный каппер в интернете может руководствоваться только слухами и домыслами;

  • предложения обучить «выигрышной” стратегии. Есть много разных подходов к ставкам на спорт, но ни один из них не может гарантировать только победы.

Вывод

Настоящие капперы, которые обладают обширными знаниями и навыками в беттинге, несомненно существуют. Однако среди них также много мошенников. Parimatch рекомендует игрокам остерегаться капперов, обещающих беспроигрышные варианты. Лучше и интереснее будет развивать свои аналитические способности и подходить к ставкам с умом и личной ответственностью за результат.

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