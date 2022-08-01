В Атырау наградили победителей «Tartyl Fest»

На фестивале «Tartyl Fest», который проводится в регионе впервые, испытали удачу около 300 жителей, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Фестиваль «Tartyl Fest» был организован фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте РК и акиматом Атырауской области. Участники выступали в девяти категориях – в зависимости от веса и возраста. Цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни. Общий призовой фонд составил 3 миллиона тенге. Амангельды Утепов из Атырау, подтянувшись 33 раза, показал самый высокий результат, он был признан лучшим в весовой категории до 80 кг.

Фото: РСК Атырауской области

Горожане в возрасте от 10 до 35 лет соревновались в подтягивании на турнике. Все участники были тщательно подготовленные. Помимо Атырауской области, фестиваль пройдет еще в 12 регионах страны. Теперь мы отправляемся в Актау, Уральск, Актобе и Северный Казахстан. Считаю, что соревнования прошли на высшем уровне, – сказал организатор фестиваля Еркин Ташов.

Фото: РСК Атырауской области

Победителей и призеров наградили исполняющая обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Атырауской области Нуржауган Тулеуова, руководитель фонда поддержки талантов «Дара» Нурлан Коянбаев, а также амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакыпов.

Участники, ставшие победителями:

До 18 лет (55 кг):

1 место - Данил Пискариев - 29 раз;

2 место - Азамат Аскарулы - 28 раз;

3 место - Зейнел Тлеухан - 26 раз.

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Улан Жайшылык - 28 раз;

2 место - Нуржан Сунгатулы - 25 раз;

3 место - Ерсултан Айтекенов - 24 раза.

До 18 лет (свыше 70 кг):

1 место - Алиби Урестен - 26 раз;

2 место - Али Серикулы - 21 раз;

3 место - Бекнур Канатай - 20 раз;

От 18 до 30 лет (до 65 кг):

1 место - Тимофей Хван - 32 раза;

2 место - Акжол Салихадин - 32 раза;

3 место - Камиль Хасипов - 31 раз.

От 18 до 30 лет (от 65 до 80 кг)

1 место - Максим Пономаренко - 31 раз;

2 место - Саламат Сабиров - 28 раз;

3 место - Биржан Аманов - 25 раз.

От 18 до 30 лет (свыше 80 кг):

1 место - Артур Зубарев - 26 раз;

2 место - Нурлыбек Халидолла - 25 раз;

3 место - Артем Трембач - 24 раза.

Старше 30 лет (от 80 до 90 кг):

1 место - Талгат Беримбаев - 29 раз;

2 место - Аслан Шакиров - 26 раз;

3 место - Асылхан Дюсемалмев - 25 раз.

Старше 30 лет (свыше 90 кг):

1 место - Кали Куаныш - 21 раз;

2 место - Доскали Раушанулы - 19 раз;

3 место - Ыхтияр Нарманулы - 18 раз.

Старше 30 лет (свыше 80 кг):

1 место - Амангельды Утепов - 33 раза;

2 место - Ержан Хабулов - 32 раза;

3 место - Руслан Жакупов - 30 раз.

Победителям, занявшим первые места, были вручены денежные призы в размере 200 тыс. тенге, участникам, занявшим вторые места, – 100 тыс. тенге, обладателям третьих мест – 50 тыс. тенге.

Фото: РСК Атырауской области

В завершение фестиваля зрителям была представлена концертная программа с участием специального гостя вечера Мираса Жугунусова и местных артистов.

Победители фестиваля получат путевку в Гранд-финал, который пройдет в Нур-Султане. А чемпионы Гранд-финала получили возможность принять участие в чемпионате мира по Street Workout.