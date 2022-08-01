Штормовое предупреждение объявили в 4 областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 2 августа. Об этом сообщили РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

На севере, востоке, юге Абайской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем – гроза.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области – гроза, днем град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем – гроза.

На севере Кызылординской области – гроза. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Актюбинской области – гроза. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем – гроза. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с.