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Штормовое предупреждение объявили в 4 областях Казахстана

гроза, град, ветер Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 2 августа. Об этом сообщили РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

На севере, востоке, юге Абайской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем – гроза.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области – гроза, днем град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем – гроза.

На севере Кызылординской области – гроза. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Актюбинской области – гроза. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем – гроза. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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