Молодых людей унесло ветром на середину озера Алаколь

Фото: gov.kz

В селе Акши Алакольского района на озере Алаколь четверо молодых людей, один из которых несовершеннолетний, отплыли от берега на катамаране. Поднялся сильный ветер и их унесло на середину озера, передает Zakon.kz.

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