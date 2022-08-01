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Молодых людей унесло ветром на середину озера Алаколь

катамаран Фото: gov.kz
В селе Акши Алакольского района на озере Алаколь четверо молодых людей, один из которых несовершеннолетний, отплыли от берега на катамаране. Поднялся сильный ветер и их унесло на середину озера, передает Zakon.kz.
Для проведения аварийно-спасательных работ к месту вызова незамедлительно направились спасатели. В 1,5 километрах от берега граждане найдены и доставлены на берег. Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде и обязательному надеванию спасательных жилетов. Пресс-служба ДЧС области Жетісу

катамаран, люди

Фото: gov.kz

ДЧС области призывает граждан к соблюдению всех правил безопасности на воде.

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