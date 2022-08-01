Рэпер Асха Принц рассказал о выходе нового альбома, любви к спорту и фите с 50 CENT-ом

Рэпер Асха Принц (№24), больше известный под «кодовым названием» V $ X V Prince, в интервью рассказал о своем творчестве и причинах популярности.

– Расскажи о своих детских мечтах. Ты уже тогда хотел стать музыкантом или ты пришел к этому позже?

– С детства хотел быть на сцене. Ставил концерт 50 CENT-а, смотрел в зеркало и представлял, что я с ним на сцене. А начал уже заниматься в девятом классе, первая запись.

– Твои предыдущие альбомы A$sorti, KNCNTRT, 30 буквально взорвали! Они набрали миллионы прослушиваний. Как думаешь, с чем это связано?

– Трудолюбие, любовь к музыке, хорошая верная команда.

– Мы знаем, что в новом альбоме у тебя 10 песен. Расскажи, что тебя вдохновило на его создание?

– Альбом не придерживается какого-то одного стиля или концепта. Все треки совершенно разные. Но, прослушав каждый, вы сразу поймете, что было заложено в их создании.

– У нас есть информация, что ты увлекаешься не только музыкой, но и спортом. Какой вид спорта тебе нравится? Какими видами ты успел позаниматься?

– Люблю баскетбол, в свое время поиграл и за школу, и за университет и, конечно, плавание. Если баскетбол в последнее время реже, то плавание всегда. Также автоспорт, даже успел поучаствовать в соревнованиях среди любителей по дрифту.

– Ты стал новым бренд-амбассадором компании 1XBET Kazakshtan, которая развивает спорт в Казахстане. Что значит для тебя это сотрудничество?

– Это мое первое сотрудничество с такой крупной компанией. Во-первых, это продвижение музыки и спорта в Казахстане.

Во-вторых, с таким партнером есть куда расти.

– Ты был хэдлайнером в большом показе трансляции Лиги чемпионов, который проводил 1XBET. Что ты чувствовал, выступая среди ярых болельщиков футбола?

– Это было в Актобе, где я выступал уже много раз и где всегда очень тепло встречает публика. Сам концерт прошел очень круто, так же, как и матч финала Лиги чемпионов.

– Как ты думаешь, что нужно нам для развития баскетбола в стране?

– Этот вопрос лучше задать нашему брату Big Som-у (Самсону Аракеляну). Он точно знает, что нужно для развития баскетбола в Казахстане.

– Каким видом спорта занимается твой ребенок?

– Мой старший сын занимается спортивной гимнастикой и плаванием. Уже смотрит в сторону баскетбола, но пока мяч для него великоват).

– С каким исполнителем ты бы хотел записать совместный трек? Можно ли ожидать крупного фита?

– Всегда хотел фит с 50 CENT-ом. Но если брать СНГ: «Даже не знаю, с кем хотел бы фита, добро пожалуй – это Алма-Ата» (строчка из трека : Tokyo, с грядущего альбома «NOVЫЙ»)

– Какие дальнейшие планы у Асхи Принца?

– Сейчас выходит альбом «NOVЫЙ», с которым мы выезжаем в тур. Но уже в планах работа над следующим альбомом, полностью под живую музыку.

Партнерский материал