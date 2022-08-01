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Рэпер Асха Принц рассказал о выходе нового альбома, любви к спорту и фите с 50 CENT-ом

рэпер Фото: 1XBET
Рэпер Асха Принц (№24), больше известный под «кодовым названием» V $ X V Prince, в интервью рассказал о своем творчестве и причинах популярности.

– Расскажи о своих детских мечтах. Ты уже тогда хотел стать музыкантом или ты пришел к этому позже? 

– С детства хотел быть на сцене. Ставил концерт 50 CENT-а, смотрел в зеркало и представлял, что я с ним на сцене. А начал уже заниматься в девятом классе, первая запись. 

– Твои предыдущие альбомы A$sorti, KNCNTRT, 30 буквально взорвали! Они набрали миллионы прослушиваний. Как думаешь, с чем это связано? 

– Трудолюбие, любовь к музыке, хорошая верная команда. 

– Мы знаем, что в новом альбоме у тебя 10 песен. Расскажи, что тебя вдохновило на его создание? 

– Альбом не придерживается какого-то одного стиля или концепта. Все треки совершенно разные. Но, прослушав каждый, вы сразу поймете, что было заложено в их создании. 

– У нас есть информация, что ты увлекаешься не только музыкой, но и спортом. Какой вид спорта тебе нравится? Какими видами ты успел позаниматься? 

– Люблю баскетбол, в свое время поиграл и за школу, и за университет и, конечно, плавание. Если баскетбол в последнее время реже, то плавание всегда. Также автоспорт, даже успел поучаствовать в соревнованиях среди любителей по дрифту. 

– Ты стал новым бренд-амбассадором компании 1XBET Kazakshtan, которая развивает спорт в Казахстане. Что значит для тебя это сотрудничество? 

– Это мое первое сотрудничество с такой крупной компанией. Во-первых, это продвижение музыки и спорта в Казахстане.

Во-вторых, с таким партнером есть куда расти. 

– Ты был хэдлайнером в большом показе трансляции Лиги чемпионов, который проводил 1XBET. Что ты чувствовал, выступая среди ярых болельщиков футбола? 

– Это было в Актобе, где я выступал уже много раз и где всегда очень тепло встречает публика. Сам концерт прошел очень круто, так же, как и матч финала Лиги чемпионов.

– Как ты думаешь, что нужно нам для развития баскетбола в стране? 

– Этот вопрос лучше задать нашему брату Big Som-у (Самсону Аракеляну). Он точно знает, что нужно для развития баскетбола в Казахстане. 

– Каким видом спорта занимается твой ребенок? 

– Мой старший сын занимается спортивной гимнастикой и плаванием. Уже смотрит в сторону баскетбола, но пока мяч для него великоват). 

– С каким исполнителем ты бы хотел записать совместный трек? Можно ли ожидать крупного фита? 

– Всегда хотел фит с 50 CENT-ом. Но если брать СНГ: «Даже не знаю, с кем хотел бы фита, добро пожалуй – это Алма-Ата» (строчка из трека : Tokyo, с грядущего альбома «NOVЫЙ») 

– Какие дальнейшие планы у Асхи Принца? 

– Сейчас выходит альбом «NOVЫЙ», с которым мы выезжаем в тур. Но уже в планах работа над следующим альбомом, полностью под живую музыку.

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