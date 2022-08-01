2 человека погибли при столкновении самосвала с грузовиком около Темиртау

Авария произошла около 12:50 в Бухар-Жырауском районе на автодороге город Темиртау – поселок Кызылкойын, передает Zakon.kz.

33-летний водитель самосвала марки Shacman, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ-53, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ГАЗ-53 и находившийся с ним в кабине 21-летний мужчина скончались на месте. Также малолетний пассажир указанной автомашины с различными травмами госпитализирован в одно из медицинских учреждений Темиртау. Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы.